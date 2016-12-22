Американцы относятся к России как во времена холодной войны

Популярность России среди американцев упала до времен холодной войны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследование, проведенное Чикагским советом по глобальным вопросам.

Социологи предложили американцам оценить отношение к России по 100-градусной шкале. Отметка «0» означала «холодные и отрицательные» чувства, а «100» – «очень теплые и позитивные». «50 градусов» по этой шкале означало, что человек не испытывает ни теплых, ни холодных чувств к стране. Средний показатель опроса составил 32 градуса.

Такой показатель стал самым низким с 1986 г., когда уровень позитивного отношения к России среди американцев составлял 31 градус.

Хуже респонденты относятся лишь к Северной Корее, показал опрос. Китай и Мексика более популярны у американцев, чем Россия.