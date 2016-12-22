Гуманитарная колонна с новогодними подарками прибыла из России в Донбасс

Автомобили гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения в Донецкой и Луганской областях. «Непредвиденных ситуаций в дороге не произошло. Все машины гуманитарной колонны были досмотрены на пунктах пропуска на соответствие груза», – говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время проводится разгрузка автомобилей. При этом присутствуют представители органов местного самоуправления, которые в дальнейшем распределят гуманитарную помощь по социально значимым объектам Донбасса.

Всего в регион прибыло 40 автомобилей, доставлено более 400 т продуктов питания, медикаментов, новогодних подарков и предметов первой необходимости. По окончании разгрузки все автомобили направятся обратно в Ростовскую область.