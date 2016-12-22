Бывшему мэру Ярославля Урлашову стало плохо во время судебного заседания

Ярославский областной суд прервал заседание по делу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова из-за плохого самочувствия осужденного. «Суд объявляет перерыв до 14.00 с целью определения возможности продолжения участия Евгения Урлашова в заседании по состоянию здоровья», – объявил председатель коллегии Сергей Чекалов.

Напомним, 21 декабря суд начал рассмотрение апелляционных жалоб. Облсуд удовлетворил заявленный защитой отвод судьи Елены Иродовой, коллегия начала работать в новом составе. Кировский суд Ярославля 3 августа приговорил Урлашова к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб.