Бывший заместитель Улюкаева переходит работать в Крым

Бывший заместитель министра экономического развития Алексея Улюкаева Павел Королев стал зампредом Совета министров Крыма. Как передает ТАСС, его кандидатуру внес глава республики Сергей Аксенов а затем утвердил парламент. Королев поблагодарил депутатов за возможность «работать во вновь обретенном крае».

Ранее Аксенов говорил, что в должности замминистра экономического развития Королев курировал Крым и «у него большой опыт работы».

В правительстве Крыма Королев будет курировать блок земельных и имущественных отношений и работу подразделения Росреестра в Крыму.

От работы в Минэкономики Королев был отстранен 19 декабря. До этого он занимал должности замдиректора департамента имущественных отношений и реформирования Минтранса, вице-президента фонда «Сколково», первого вице-премьера Свердловской области.