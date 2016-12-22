Россия выплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Россия выплатит Республике Босния и Герцеговина (БиГ) часть долга СССР перед Югославией.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в счет погашения советского долга Россия выплатит Боснии и Герцеговине $125,158 млн.

Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения, и по их получении власти Боснии и Герцеговины откажутся от каких-либо финансовых требований к России в связи с расчетами по торговле между СССР и СФРЮ.

В документе отмечено, что Республика Босния и Герцеговина обязуется распределить полученные от России денежные средства в следующей пропорции: Федерации Боснии и Герцеговины - 58%, Республике Сербской - 29%, для нужд общегосударственных органов власти Республики Босния и Герцеговина - 10%, округу Брчко БиГ - 3%.