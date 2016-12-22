Трамп высказался за укрепление ядерного потенциала США

Избранный президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США должны серьезно укрепить свой ядерный потенциал. «Соединенные Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал, пока весь мир не опомнится в отношении ядерного оружия», - написал Трамп. Что именно имелось в виду, он не уточнил.

Сегодня же в похожем ключе высказался президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствованию системы СПРН, в Воздушно-космических войсках и еще больше на море, в Сухопутных войсках», - заявил Путин.

Президент США является также главнокомандующим вооруженными силами страны. Передача кодов идентификации и запуска ядерных вооружений («ядерный чемодан») очередному президенту производится в день инаугурации. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 г.