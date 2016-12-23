Штат Вашингтон оштрафует на $1000 выборщиков, отказавшихся голосовать за Клинтон

В штате Вашингтон четверо выборщиков, которые отказались голосовать за Хиллари Клинтон, будут оштрафованы на следующей неделе на $1000 каждый. Это АР сообщил Дэвид Эммонс, представитель секретаря штата Ким Вайман. На уплату штрафа у выборщиков будет 60 дней, если они откажутся это сделать, штат будет с ними судиться.

На выборах 8 ноября Клинтон одержала победу в Вашингтоне, что ей давало 12 голосов выборщиков. По закону штата выборщики дают письменное обязательство голосовать за официальных выдвиженцев от своей партии в президенты и вице-президенты. Однако на голосовании выборщиков в декабре кандидатуру Клинтон поддержали только 8 выборщиков-демократов, еще трое отдали голоса бывшему госсекретарю Колину Пауэллу, а один - индейcкой активистке.

Хотя Клинтон 8 ноября набрала на 3 млн голосов избирателей больше, чем Дональд Трамп, она получила 232 голоса выборщиков, а Трамп - 306. 20 декабря на голосовании выборщиков Трамп получил 304 голоса выборщиков, таким образом, голосовать за него не стали двое, а Клинтон - 227, то есть поддержать ее отказались пятеро.