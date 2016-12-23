Боевики ИГ сожгли заживо двух турецких военных

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» заживо сожгли двух турецких военнослужащих, сообщает Turkish Minute. По данным портала, военные были взяты в плен боевиками три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Боевики сняли казнь на камеру и выложили видео в интернет.

По последним данным, с августа в Сирии погибло 37 турецких военнослужащих, еще 31 был ранен. 24 августа Турция объявила о начале операции в Сирии под названием «Щит Евфрата». В среду 21 декабря турецкие военные сообщили об уничтожении 138 боевиков и 67 объектов ИГ.