Пушков ответил на призыв США отменить закон об иностранных агентах

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв госдепартамента США немедленно отменить в России закон об иностранных агентах. «Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?» – написал Пушков в Twitter.

Также Пушков прокомментировал слова официального представителя госдепа Джона Кирби о соблюдении международных норм в области прав человека. «Насчет международных законов в сфере прав человека не госдепу нас учить. США до сих пор молчат об одесской резне и пытках СБУ. И покрывают ан-Нусру», – написал Пушков.

Ранее госдепартамент США призвал правительство России «уже сегодня» отменить закон об НКО – иностранных агентах и придерживаться ранее взятых обязательств по соблюдению международных норм в области прав человека. Заявление приурочено к занесению в перечень иностранных агентов 150-й по счету НКО 19 декабря.