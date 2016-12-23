Путин: Оперативные службы собрали достаточно информации для отставки Улюкаева

Материалы, которые собрали оперативные службы на бывшего министра экономического развития Анатолия Улюкаева, содержали достаточно оснований для его отстранения от должности в связи с утратой доверия, заявил президент Владимир Путин. На большой пресс-конференции «Эхо Москвы» спросило его, не являются ли громкие антикоррупционные отставки «пшиком». В частности, президента спросили, не получилось ли так, что он в порыве эмоций уволил министра, который был близким к нему чиновником, его доверенным лицом, и знает ли он позицию Улюкаева по его уголовному делу.

«С Улюкаевым не разговариваю», - ответил Путин. Основания для отставки министра были, считает он, а во что выльется расследование дела, он предложил заранее не комментировать и подождать выводов следствия и суда. Комментировать уголовные дела заранее он считает вредным.

В отношении бывшего руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, которого упомянуло «Эхо», Путин напомнил, что уголовного дела и не было. То, что в СМИ до возбуждения дела были «выброшены» данные об обысках дома у чиновника, он считает неприемлемым, такие действия губительны для репутации, отметил он.