Первая шутка Путина на пресс-конференции была про президентские выборы

Первая шутка на большой пресс-конференции Владимира Путина была связана с вопросом The Wall Street Journal про возможность внеочередных президентских выборов в 2017 г. «В какой стране?» - быстро спросил журналиста Путин. «В Российской Федерации», - ответил руководитель российского бюро WSJ.

«Возможно, но нецелесообразно», - заключил Путин.

Ранее о невозможности досрочных президентских выборов в 2017 г. говорила председатель ЦИК Элла Памфилова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что такая возможность в Кремле не обсуждается.