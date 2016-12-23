Путин объяснил, почему Россия развивает стратегические ядерные вооружения

Россия развивает стратегические ядерные вооружения из-за ликвидации договора с США о ПРО в 2001 г. Это президент России заявил на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос Тhe Wall Street Journal о развитии российского ядерного потенциала в свете вчерашнего выступления Владимира Путина на коллегии Минобороны и заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении развивать стратегические ядерные силы США.

По словам Путина, когда США выходили из договора о ПРО, ему было сказано, что это не направлено против России. Когда же он заявил, что в результате России придется развивать свои стратегические ядерные силы (СЯС) с учетом необходимости прорыва ПРО, ему была сказано, «делайте что хотите». Заявление Трампа Путин не считает чем-то новым: по его словам, тот заявлял это и во время избирательной кампании.

Путин добавил, что не отказывается от своих слов, сказанных в четверг на коллегии, что российская армия сейчас сильнее любого потенциального агрессора. При этом он не оспаривает тезис, что вооруженные силы США - самые сильные и имеют больше всего ракет, подлодок и авианосцев. Пресс-секретарь госдепартамента Джон Кирби после этого заявил, что Путин неправ и армия США сильнее.