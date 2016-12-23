Путин назвал условие для амнистии украинских «режиссеров и журналистов»

Хорошо бы, чтобы в Донбассе местные жители не считали оккупантами украинскую армию, ответил президент Владимир Путин на замечание украинского журналиста о том, что даже после его ухода Россия останется для украинцев оккупантом.

На вопросы об освобождении задержанных в России сотрудников украинских спецслужб, журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова, Путин ответил, что договориться об этом возможно, если на то будет добрая воля Киева, и если Украина откажется от враждебной деятельности, и если на Украине будет проведена амнистия в отношении участников конфликта в Донбассе.

Минские соглашения предполагают обмен всех на всех, напомнил он. Если из этого исходить, то следует освобождать незаконно задержанных и содержащихся в плену. Также, по его словам, в украинских тюрьмах содержатся граждане России, которых Украина считает законно осужденными. Их тоже следует освобождать и выдавать, если исходить из принципа «всех на всех», добавил он.

Отвечая на просьбу проявить милость и отпустить «режиссеров и журналистов», он ответил, что одни должны заниматься журналистикой, а другие - производством спектаклей и фильмов. Никакого желания удерживать их под стражей нет, заверил Путин. «Но если в суде доказано, что режиссер планировал разведки, разве можно его отпустить только потому, что он режиссер?» - спросил он и добавил, придется ли завтра на таком же основании отпускать кадровых сотрудников спецслужб, которые работают в России, или террористов.

Задержанных в Крыму украинских сотрудников спецслужб «никто их не пытал и не бил», заявил Путин. Украинский журналист, задавая вопрос, отметил что под пытками в работе на спецслужбы признался бы и он сам, и даже российский президент. «А то, то они дают признательные показания, это легко проверить, в том числе и журналистам, являются ли они кадровыми сотрудниками спецслужб», - добавил Путин. На допросах, по его словам, они «дают полный расклад», в том числе называют свои имена, части, где они служат, имена командиров, задания, которые они получили и выполняли, адреса и явки в России. «Они все выдают, это целый комплекс данных», и одно подтверждает другое, заверил президент. «Надо это все прекратить», - потребовал он в качестве необходимого условия для договоренности об обмене задержанными.