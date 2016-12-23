Неизвестные захватили пассажирский лайнер в Ливии

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил о захвате пассажирского Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways. Об этом он написал в Twitter. По его словам, самолет, летевший из ливийского города Сабха в Триполи, приземлился на Мальте.

Как сообщает агентство Reuters, на борту самолета находятся 118 человек – семь членов экипажа и 111 пассажиров. Самолет, по данным агентства, захвачен двумя неизвестными, которые угрожают его взорвать. Захватчики пока не предъявляли требований.