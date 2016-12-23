Путин назвал «жестким» приговор Оксане Севастиди, осужденной за госизмену

Президент России Владимир Путин назвал «жестким» решение суда, приговорившего Оксану Севастиди к семи годам лишения свободы за госизмену, и пообещал разобраться в деле.

«Постараюсь разобраться, посмотреть на суть претензий», - заявил он в ходе большой пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он добавил, что комментировать решение судебной инстанции, которая является независимой, ему «сложно», но принятое судом решение - «жесткое».

«На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих смс-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой тайны большой», - приводит его слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось о деле Оксаны Севастиди, уроженки Екатеринбурга, которую приговорили к семи годам лишения свободы за то, что она в 2008 г., находясь в Сочи, направила смс своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в Абхазию. Ей было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сейчас она находится в колонии на территории Ивановской области, сообщал в начале декабря ее адвокат.