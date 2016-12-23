Путин еще не определился, пойдет ли на президентские выборы

Президент Владимир Путин позднее решит, будет он участвовать в президентских выборах 2018 г. или не будет, он определится, когда «созреет время», и это будет зависеть от развития ситуации в стране и мире. Так на большой пресс-конференции 23 декабря он ответил на вопрос Андрея Колесникова из «Коммерсанта», должен ли он стать президентом России в 2018 г. Путин назвал журналиста «провокатором» и назвал его вопрос «покушением с негодными средствами».