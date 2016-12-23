Путин объяснил недавние назначения врио губернаторов

Президент Владимир Путин считает, что во власти нужны свежая кровь и обновления в управленческом составе. На большой пресс-конференции журналист «Комсомольской правды» спросил его, почему недавно на губернаторские посты он поставил людей из ближайшего окружения, означает ли это, что он не доверяет местным политикам и чиновникам, сохранится ли эта практика в дальнейшем и каковы ее цели.

Цель - благо России, ответил президент. Он отметил, что таких назначений было только три на 85 регионов, так что в целом Кремль доверяет местным кандидатам. По его словам, иногда региональные элиты нужно обновлять.

Летом 2016 г. Путин назначил своих бывших адъютантов Алексея Дюмина и Евгения Зиничева врио губернаторов Тульской и Калининградской областей.

На просьбу прокомментировать предположения, что, отправляя таких людей в регионы, президент хочет их «обкатать» с перспективой дальнейшего повышения, Путин ответил, что это будет зависеть только от успешности этих губернаторов и от их деловых качеств. Он напомнил, что осенью на губернаторских выборах за Дюмина проголосовали больше 84% избирателей, что означает, по его мнению, что назначенец работал успешно.