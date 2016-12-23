Пресс-секретарь Лужкова опроверг «срочную госпитализацию» бывшего мэра

Пресс-секретарь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Геннадий Теребков сообщил «Ведомостям», что Лужков не был срочно госпитализирован. «Никакой срочной госпитализации не было. Он имеет право обратиться к врачам», - сказал Теребков.

Ранее сообщалось, что Лужков был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы. Собеседник агентства сообщил, что Лужков находится в реанимации и врачи борются за его жизнь.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах написал, что состояние бывшего мэра улучшается и его жизни уже ничто не угрожает. «У врачей было подозрение на клиническую смерть. Однако усилиями московских реаниматологов он был выведен из этого состояния и сейчас чувствует себя лучше», - добавил собеседник агентства.