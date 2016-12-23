Россия направила в Алеппо батальон военной полиции

Минобороны России направило в Алеппо батальон военной полиции, сообщает ведомство. В сообщении уточняется, что в батальон входят только контрактники.

«Батальон военной полиции Минобороны России после прохождения доподготовки на одном из полигонов переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим…» — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия для поддержания порядка на освобожденных территориях в четверг вечером ввела в Алеппо батальон военной полиции.

На этой же встрече Шойгу доложил Путину о полном выводе боевиков из Алеппо. Министр обороны сообщил, что операция по освобождению сирийского города проходила в два этапа.

«Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», - сказал глава Минобороны.

Шойгу также заявил, что «162 образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии и показали высокую эффективность». Но при этом были «выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний; до их устранения приостановлена закупка 10 образцов вооружения», сказал министр.