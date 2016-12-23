К зданию Турецкой федерации Бельгии подбросили бомбу

Самодельное взрывное устройство было обнаружено полицией в пятницу в Брюсселе перед зданием Турецкой федерации Бельгии, сообщил официальный представитель столичной прокуратуры Дени Гэман.

Полицейская операция в связи с замеченным подозрительным предметом проходила во второй половине дня в коммуне Скарбек, где расположена федерация. Эксперты подтвердили, что находившееся в пластиковом пакете устройство было бомбой, которую обезвредили саперы.

Взрывное устройство было сооружено из газового баллона. Вместе с тем, отмечают бельгийские СМИ, прокуратура пока не в состоянии утверждать, что эта бомба была способна взорваться. Должны быть произведены необходимые исследования.

Полицейская лаборатория работает на месте с целью поиска возможных следов злоумышленников. Сообщается, что пока не было никаких задержаний.