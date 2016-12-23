Бывшему директору ФТС Бельянинову вернули изъятые деньги – «Коммерсантъ»

Бывшему директору ФТС Андрею Бельянинову, который после обысков подал заявление об отставке, вернули изъятые у него деньги и ценности на сумму около 100 млн руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Бельянинову также было предложено занять некую «важную должность», на что он может вскоре согласиться.

Обыски у Бельянинова и его зама, которые прошли в июле этого года, проводились в рамках дела о контрабанде (ст. 200.2, ч. 3 Уголовного кодекса) контейнера коллекционного коньяка структурами гендиректора петербургского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко.

Дело о неуплате пошлины в размере 2 млн руб. возбуждено в конце 2015 г., обвинения самому Михальченко (под арестом с марта), его заместителю Борису Коревскому и еще двум бизнесменам уже предъявлены.

У тогдашнего директора ФАС, как сообщало следствие, «были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела». ТАСС сообщал, что в доме Бельянинова были обнаружены 10 млн руб., $400 000 и 300 000 евро («Газета.Ru» опубликовала фотографии этой наличности и рядом с ней человека, похожего на Бельянинова) и старинные картины.

Бельянинов заявил, что деньги, найденные у него в ходе обыска 26 июля, являются семейными накоплениями. Об этом сообщало РЕН ТВ со ссылкой на источник. «Именно такое объяснение значится в документах», - говорит собеседник телеканала. Это подтверждает и собеседник «Интерфакса».