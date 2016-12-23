Рябков назвал введение США санкций против Темпбанка местью за достижения России в Сирии

Введение министерством финансов США расширенных санкций против российского Темпбанка является местью за достижения России на сирийском направлении, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Иначе как недостойной местью за то, что достигнуто Россией на сирийском направлении, за те успехи, которые в последнее время демонстрирует сирийская сторона в борьбе с террористической угрозой, это решение уходящей администрации США назвать нельзя», - заявил в пятницу в интервью «Интерфаксу» Рябков.

«Мы, конечно, будем защищать имеющимися в нашем распоряжении средствами уважаемую банковскую структуру, оказавшуюся под расширенными американскими санкциями. Мы не позволим американцам через их санкционный инструментарий подрывать наши экономические интересы в Сирии и в целом на Ближнем Востоке», - добавил российский дипломат.