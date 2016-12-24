Два человека погибли в результате взрыва в бывшей воинской части в Башкирии

В селе Урман Иглинского района Башкирии произошел взрыв, сообщили в ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел на территории бывшей воинской части. В ликвидации последствий происшествия задействованы шесть человек и 19 единиц техники.

«24 декабря в 10.00 мск поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части в результате незаконного проникновения неустановленных лиц произошел взрыв. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении МЧС.

В СУ СКР по региону сообщили, что в результате инцидента погибли два человека. «По факту гибели двух жителей Иглинского района проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются. Предположительно, это – мужчины 24 и 22 лет», – сказали в СУ СКР.