Bild узнал о рождественском меню Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель после пресс-конференции 23 декабря отправилась в супермаркет за покупками к Рождеству, пишет газета Bild. По данным издания, она купила картофель, творог, масло, перец и коробку конфет.

«Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель», – сказал газете продавец супермаркета. В магазин Меркель пришла с тремя телохранителями и собственными сумками, подчеркнула Bild.

Издание отмечает, что в этом году на столе у Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина. Все, чем сможет насладиться канцлер, коробка конфет Mon Chéri. Общая сумма покупок Меркель составила около 100 евро.