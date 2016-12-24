Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии

Жертвами ДТП на одной из автотрасс Северной Осетии стали пять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Водитель не справился с управлением и врезался в линию электропередач. Все пять человек, находившиеся в автомобиле, скончались от полученных травм», – сказал собеседник агентства.

Другой источник в силовых ведомствах республики сообщил агентству, что четверо погибших в ДТП были сотрудниками управления ФСБ по Северной Осетии.