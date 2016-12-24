МИД России упрекнул США в полной утрате чувства реальности

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали расширение санкций США в отношении российской стороны. «Очередное – второе за три дня – расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности», – заявили в МИДе.

В ведомстве отметили, что иного от администрации президента США Барака Обамы не ожидали. «Заодно эта администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики», – добавили в МИДе.

В ведомстве выразили недовольство тем, что Вашингтон предъявляет «претензии» Москве вместо того, чтобы «одернуть своих киевских клиентов, раз за разом срывающих мирное урегулирование конфликта в Донбассе».

В российском МИДе полагают, что администрация Обамы «в своем стремлении к смене власти в Сирии» готова помогать любым «деструктивным силам».

«Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, “Темпбанк”, взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу», – заключили в МИДе, добавив, что сама администрация «предстает в неприглядном виде».