Путин поручил Медведеву возглавить комиссию по расследованию крушения Ту-154

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, отмечается в сообщении.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.