Медведев: Обстоятельства крушения Ту-154 будут тщательно расследованы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, которому было поручено сформировать и возглавить комиссию по расследованию крушения Ту-154 над Черным морем, назвал гибель артистов, военнослужащих и журналистов невосполнимой потерей.

«Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. В числе погибших – журналисты, военнослужащие и музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией. С этой тяжелой утратой невозможно смириться, она невосполнима», – говорится в телеграмме премьера.

Медведев заверил, что «обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь».

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, сразу после взлета, он пропал с радаров. Позже в Черном море были обнаружены обломки. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.