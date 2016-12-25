Минтруд создал оперативный штаб для помощи семьям погибших при крушении Ту-154

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили о создании оперативного штаба для организации помощи семьям погибших. Министр труда Максим Топилин дал ряд поручений об организации работы по выплатам семьям погибших.

Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших граждан пенсий по случаю потери кормильца. Роструд должен организовать работу по расследованию крушения, а также выявить, предусмотрены ли выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию.

Также Роструд и Фонд социального страхования России должны принять меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством, семьям погибших, находившихся в трудовых отношениях с работодателями.

Самолет Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, сразу после взлета, он пропал с радаров. Позже в Черном море были обнаружены обломки. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.