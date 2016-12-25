Татьяна Москалькова должна была лететь в Сирию вместе с Елизаветой Глинкой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что должна была лететь в Сирию для доставки гуманитарной помощи вместе с Елизаветой Глинкой (доктор Лиза).

«Когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии, мы должны были лететь вместе с ней для того, чтобы доставить этот груз. Но моя командировка в Крым, тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее. Теперь он не состоится», – сказала Москалькова.

Она добавила, что навсегда сохранит память о «тех мужественных людях, которые летели к нашим военнослужащим поддержать их в очень важной миссии – спасти мир, спасти людей от зла терроризма и насилия».

Москалькова напомнила слова Глинки, которые она сказала на недавней церемонии награждения госпремией: «Когда мы летим помогать людям, нам страшно, мы знаем, что мы можем погибнуть, но мы все равно едем, плывем и летим, потому, что там люди, нуждающиеся в нашей помощи».

Ту-154 разбился сегодня около 5.40 мск. На борту находились 92 человека – военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и доктор Лиза, которая везла гуманитарную помощь в Сирию.