Бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы радиомаяками

Министр транспорта России Максим Соколов, возглавивший комиссию по расследованию крушения Ту-154 в Черном море, сообщил, что бортовые самописцы самолета пока не найдены.

«Бортовые самописцы данного типа самолета, к сожалению, не оборудованы радиомаяками, поэтому мы будем их искать на дне, среди тех фрагментов самолета, которые, надеюсь, сохранились», – сказал Соколов.

Для поиска «черных ящиков» прибыли водолазы МЧС, будут задействованы глубоководные спускаемые аппараты. «Развертывается группировка водолазов, которые работают на глубинах 40-60 м», – сообщил министр. Ранее сообщалось, что обломки могут находиться на глубине более 100 м.

Погодные условия в зоне крушения самолета позволяют продолжать поисково-спасательную операцию в темное время суток. «Поисково-спасательная операция уже проводится с самого утра и не прекращается как в светлое, так и в темное время суток», – сказал Соколов.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение над Черным морем рано утром в воскресенье. На борту находились 92 человека. Ведется операция по извлечению тел и обломков из воды.