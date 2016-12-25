Анонс «Ведомостей» на 26 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

денег на предвыборные обещания станет больше;

Сергей Генералов рассказал в интервью, зачем он вернулся в транспортный бизнес;

в Татарстане проблемы уже у второго крупного банка.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в чем секрет богатства самой состоятельной российской семьи

и статью на полосе «Комментарии»: какие действия Дональда Трампа предсказаны в романах Тома Клэнси.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».