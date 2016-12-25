Соколов объяснил большой разброс обломков Ту-154

Министр транспорта России Максим Соколов, возглавивший госкомиссию по расследованию крушения Ту-154, объяснил большой разброс обломков разбившегося самолета. По его словам, он обусловлен сильным течением.

Соколов отметил, что говорить о причинах авиакатастрофы пока преждевременно. «Пока идет сбор материалов, он будет идти в круглосуточном режиме. Это данные аэропорта, различных локаторов – наземного общего локатора, а также локатора, который в сочинском аэропорту. Завтра прибывает и специальный гидроакустический локатор, который будет исследовать дно», – сказал Соколов.

Ту-154 разбился сегодня утром в Черном море. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – артисты, военнослужащие, журналисты. Идет операция по поиску и извлечению из воды тел и обломков самолета.