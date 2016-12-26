Китай выразил Вашингтону протест из-за военного сотрудничества с Тайванем

МИД Китая выступил против предусмотренного бюджетом США военного сотрудничества с Тайванем. «Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне», - передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В военном бюджете, подписанном действующим президентом Бараком Обамой отмечается, что Пентагон «должен реализовывать программу военного обмена» мыжду США и Тайванем «на высоком уровне».

Хуа Чуньин заявивила о «резком недовольстве Китая» и потребовала от Вашингтона «выполнять данные Китаю обещания, касающиеся тайваньского вопроса», также она заявила о необходимости прекратить американо-тайваньские контакты по военной линии и продажу оружия Тайваню, чтобы не подрывать китайско-американские связи и мир и стабильность в Тайваньском проливе».