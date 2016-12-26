Сотрудники аэропорта в Сочи не наблюдали нештатных ситуаций в день вылета Ту-154

В воскресенье сотрудники сочинского аэропорта, из которого утром вылетел Ту-154 Минобороны, нештатных ситуаций не замечали. «Нет, ничего необычного не происходило, все работало в штатном режиме», – сказала «Интерфаксу» сотрудница аэропорта. По ее словам, вылеты и прилеты осуществлялись в обычном порядке.

Один из пилотов, регулярно летающих из аэропорта Сочи, добавил, что погода была «вполне нормальная», он не считает вероятным, что к крушению самолета могли привести погодные условия.

Самолет Минобороны после дозаправки в Адлере вылетел в 5.27 мск 25 декабря в Сирию. Вскоре после взлета он упал, пилоты не успели ничего сообщить на землю. На борту было восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова вместе с художественным руководителем Валерием Халиловым, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, тележурналисты и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Доктор Лиза должна была передать гуманитарную помощь в больницу города Латакии, рядом с которым расположена база. Как следует из заявления президента Сирии Башара Асада, музыканты летели, чтобы «разделить» с жителями Алеппо «радость победы и праздников».

Военные отрицают возможность технической неисправности самолета, который был выпущен в 1983 г., в Минтрансе говорят, что версия теракта не является основной.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, будут рассматриваться все версии катастрофы: ошибка пилотирования, погодные условия, неисправность техники, теракт, но версию теракта он назвал маловероятной: дозаправка в Сочи для самолета была случайной, туда борт перенаправили из Моздока, где были неблагоприятные метеоусловия. Российские самолеты уже давно летают в Сирию через Каспий, Иран и Ирак: турецкое воздушное пространство для них закрыто.