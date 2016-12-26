Минобороны определило траекторию полета разбившегося Ту-154

Спасатели и военные более точно определили зону крушения ТУ-154 в Черном море, сообщил заместитель министра обороны России Павел Попов.

«Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля радиолокационной станции на траектории полета. Мы в достаточной степени располагаем районом – определили 6 км от береговой линии по оси взлета – возможного падения самолета, где приступили к инструментальной разведке», – сказал Попов.

В воскресенье в 5.27 утра по московскому времени около аэропорта Адлер потерпел крушение пассажирский самолет Ту-154Б2 Минобороны. На борту находились 92 человека, все они погибли. Спасатели нашли обломки самолета и несколько тел погибших. Президент Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

На борту самолета, летевшего на авиабазу Хмеймим в Сирии, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе директор и худрук Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерий Халилов, 64 артиста ансамбля, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, девять журналистов «Первого канала», НТВ и канала «Звезда» и известная благотворительница Елизавета Глинка (Доктор Лиза).