Погибший Ту-154 не был перегружен – «Коммерсантъ»

Упавший в Черное море Ту-154 Минобороны не был перегружен, а при выруливании на взлетно-посадочную полосу перед взлетом серьезных нештатных ситуаций не было, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенные источники и на выложенные в интернет фрагменты переговоров экипажа с диспетчером.

Через 2 минуты 44 секунды после взлета диспетчер сообщила экипажу о встречном самолете, который шел на посадку. Транспортник подтвердил получение команды, но через считаные секунды не ответил на вызов встречного борта, пишет газета. После этого Ту-154 стали вызывать на всех частотах, но он не отвечал, и пропала его отметка на экранах радаров.

Летавший на Ту-154 пилот рассказал, что за это время экипаж должен был выключить фары, убрать шасси, а также закрылки – сначала наполовину, до 15 градусов, а при достижении скорости 360 км/ч – полностью. За первые две минуты самолет должен был быть переведен из взлетной в полетную конфигурацию и продолжить набор высоты 1200–1500 м. Этот этап взлета собеседник издания считает относительно спокойным.

Опрошенные «Коммерсантом» военные летчики не исключают версию теракта. Но высокопоставленный источник газеты в силовых структурах объяснил, что за каждым российским самолетом, летящим в Сирию, следят союзники и военные стран НАТО: «Даже если бы мы захотели утаить теракт на борту, его бы зафиксировали и тут же предали огласке наши соседи по региону». Он добавил, что самолет не ударился о воду, а нырнул, уйдя на дно относительно целым, что, по его словам, также свидетельствует об отсутствии внешнего воздействия. Масляные пятна стали появляться на поверхности воды в месте крушения только к полудню, а багаж и фрагменты тел и обшивки стали всплывать еще позднее, добавил он, на большую площадь их разнесло течением.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты допускают возможность технической неисправности. По их предположениям, к плавному уводу машины от заданной траектории и постепенному снижению могла привести, например, несинхронная уборка закрылков. Также самолет мог отклониться от траектории и перейти в неконтролируемое снижение из-за попадания в плоский штопор, что мог спровоцировать заклинивший в положении «кабрирование» стабилизатор Ту-154, предполагают собеседники издания. Из-за слишком интенсивного набора высоты, который пилоты не могут компенсировать отклонением штурвалов, машина в этом случае теряет скорость и сваливается в плоский штопор, из которого пассажирский самолет выйти не может. Еще по одной версии, при слишком энергичном подъеме Ту-154 с расположенными в хвостовой части тремя мощными двигателями может испытывать проблемы на больших углах атаки: попадая в зону разрежения, возникающую за крыльями, двигатели выходят в нештатный режим помпажа, а эффективность стабилизатора падает. Два этих фактора опять же ведут к потере скорости, задиранию носа машины и ее сваливанию в штопор, объясняет газета.