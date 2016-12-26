Власти Абхазии подключились к поискам Ту-154

Спасатели Абхазии подключились к поискам обломков потерпевшего крушение в Черном море Ту-154, а также останков погибших, сообщил «Интерфаксу» президент Абхазии Рауль Хаджибма.

«После того как стало известно, что обломки Ту-154 течением относит в территориальные воды Абхазии, в этот район направлены все имеющиеся катера МЧС республики, а также аквалангисты. Мы готовы помочь и своими средствами, а также предоставить возможность российским специалистам проводить поисково-спасательные работы в водах Абхазии», – подчеркнул Хаджимба.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что обломки разбившегося самолета могло течением унести к госгранице в Абхазией.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря, около аэропорта Адлер. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, Ансамбль песни и пляски им. Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.