Пуск «Протона-М» перенесен из-за мусора в двигателе – ТАСС

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом связи EchoStar 21 мог быть перенесен на вторую декаду января 2017 г. из-за обнаружения в двигателе ракеты мусора. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор», – заявил собеседник агентства. Двигатель был произведен на Воронежском механическом заводе, туда отправят проверяющую комиссию, заявил источник.

«Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия», – сказал источник.

Изначально планировалось, что «Протон-М» запустят в I квартале 2016 г., но сроки сроки уже сдвигаются в шестой раз. На прошлой неделе он был перенесен с 22 на 28 декабря этого месяца. А позже и вовсе отменили пуск, запланированный на 28 декабря, а дату перенесли на неопределенный срок.