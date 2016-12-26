ФСБ назвала четыре версии катастрофы Ту-154

ФСБ назвала четыре основные рабочие версии крушения Ту-154 Минобороны. Как передает «Интерфакс», это «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета». Признаков того, что на борту самолета мог быть совершен теракт, служба пока не видит.

«По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы», - цитирует «Интерфакс». Уголовное дело по факту крушения было возбуждено военно-следственным отделом Следственного комитета по Сочинскому гарнизону по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

По приземлении в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану военными и пограничниками, отмечает ФСБ. Ранее сообщалось, что дозаправка в Сочи была незапланированной, туда самолет перенаправили из Моздока, где в ночь на воскресенье были неблагоприятные метеоусловия. «Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер», - сообщает ЦОС ФСБ.

Самолет перестал выходить на связь через минуту после вылета из Сочи, когда он находился на расстоянии 6250 м от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта, и пропал с экранов радаров. На борту были восемь членов экипажа, 84 пассажира, их багаж и 150 кг грузов, в том числе продукты и медикаменты. «Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось», - подчеркивает ФСБ.