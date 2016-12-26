Полиция не обнаружила взрывное устройство на трех вокзалах в Москве

На Ярославском, Казанском и Ленинградском вокзалах полиция завершила проверку в связи с поступлением анонимного звонка о бомбе. Взрывное устройство обнаружено не было. Ситуация не повлияла на движение поездов, заверили в пресс-службе РЖД.

Ранее в понедельник источник в экстренных службах столицы сообщил «РИА Новости», что около 3000 пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы эвакуировали после анонимных сообщений о взрывных устройствах.