Верховный суд отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»

Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке.

Теперь дело об убийстве четырех жителей Кировского района Приморья будет пересматриваться уже в третий раз. Приморский краевой суд 28 июля огласил оправдательный приговор по делу так называемых «приморских партизан». Ранее присяжные признали пятерых подсудимых - Алексея Никитина, Вадима Ковтуна, Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Максима Кириллова - невиновными в нападении и убийстве четырех местных жителей.

В суд с протестом на оправдательный приговор в отношении пятерых «приморских партизан» обратилась прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

Гособвинение отмечало, что в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия­, допросов обвиняемых и очных ставок с ними, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

Также, по данным прокуратуры, некоторые присяжные скрыли сведения о судимостях ­своих родственников и­ информацию о привлечении потерпевшими по уголовным делам. Эти факты, на взгляд гособвинения, также могли отразиться на необъективности решения коллегии.