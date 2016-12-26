Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Шувалов – ТАСС

Первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавит российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2017 г., в ее состав может войти министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщили ТАСС информированные источники.

«Принято решение, что российскую делегацию на Давосском форуме возглавит Шувалов», - сказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Как ранее сообщил РБК, помимо Шувалова, который возглавит делегацию, в Давосском форуме может также принять участие и вице-премьер Аркадий Дворкович. Однако в секретариате вице-премьера отказались комментировать возможность участия Дворковича в форуме.

Кроме того, два информированных источника сообщили ТАСС, что в состав делегации может войти недавно возглавивший Министерство экономического развития Максим Орешкин.

В 2016 г. российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавлял вице-премьер Юрий Трутнев.