Только «черные ящики» помогут установить причины катастрофы Ту-154 – Минобороны

Специальная группа водолазов круглосуточно ведет поиски «черных ящиков» самолета Ту-154 в Черном море, сообщило в понедельник российское Минобороны.

«Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев, или "черных ящиков". Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов», - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Вся информация отдельных СМИ о якобы обнаруженных в ходе поисках конкретных военнослужащих, а также причинах трагедии не имеет ничего общего с действительностью», - заявили в оборонном ведомстве.

"С первых часов после трагедии Минобороны достоверно информирует обо всех изменениях и фактах в ходе поисковой операции", - подчеркнули в департаменте.

Для подъема со дна крупных частей самолета в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран «Черноморец-11» грузоподъемностью до 100 тонн с грузовой платформой. Всего в поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов, заявило министерство.