Bild: Киссинджер может стать посредником Трампа в налаживании отношений с Россией

Экс-госсекретарь, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер должен стать посредником избранного президента США Дональда Трампа, стремящегося к нормализации отношений между США и Россией. Об этом пишет Bild со ссылкой на западно-европейские дипломатические источники, близкие к переходной американской администрации.

Киссинджер знаком с российским президентом Владимиром Путиным «со времени падения Берлинской стены», указывает издание. Более того, мэтр американской дипломатии регулярно публично встречается с ним. Последний раз это произошло в феврале 2016 г., а всего – более 15 раз за время пребывания Путина у власти.

Переходная администрация, как и Киссинджер, выступает за отмену антироссийских санкций. Дипломат считает, что по украинскому вопросу в выигрыше должны остаться обе стороны. Киев – получить гарантии Москвы по безопасности Восточной Украины, тяготеющей к России. Кремль – отказ Запада от драматизации ситуации с Крымом. О признании полуострова частью России речи не идет, но эта проблема не должна мешать диалогу России и западных стран.

По версии издания, экс-госсекретарь по сути предлагает вернуться к биполярной модели мира. Он считает обоснованным признание влияния России на постсоветские республики – от Белоруссии и Украины до Казахстана. По сути это означает, что США признают сферой влияния России пространство между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем. Баланс сил между США и Россией будут способствовать укреплению глобальной стабильности, в том числе в вопросах ядерной безопасности.