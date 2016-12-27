Минюст выступает против обязательной постановки на учет ВИЧ-инфицированных – «Коммерсантъ»

Идея обязательной постановки на учет ВИЧ-инфицированных и введение административной ответственности за уклонение от этого не были поддержаны Минюстом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ведомства, направленный в правительство. «Анализ показал, что идея о введении обязанности ВИЧ-инфицированных вставать на учет, а также об установлении административной ответственности за уклонение не поддержана в целом», – отмечается в нем.

В докладе также приводится позиция Роспотребнадзора, отмечающего, что «элементы принуждения и давления на людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не будут способствовать созданию доверительных, партнерских отношений между медучреждением и пациентом».

Кто именно является автором инициативы об обязательной постановке на учет, не ясно. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта появилось в сентябре на regulation.gov.ru от имени Минздрава. Но уже на следующий день ведомство поясняло, что речь идет об «экспертной инициативе». По словам чиновников, в рамках обсуждения проекта госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции министерству дали «поручение проработать все предложения – от самых либеральных до самых жестких».

В Минздраве также отметили, что ведомство организовало общественное обсуждение и передало информацию о его итогах «головному исполнителю» – в Минюст.

В Российской правовой академии Минюста опасаются, что инициатива приведет к отмене анонимной сдачи анализа на ВИЧ. Это «еще больше будет способствовать распространению заболевания», поскольку люди будут избегать сдавать анализы.