ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию бизнесмену за арест по делу о хищении на стройке АТЭС-2012

Европейский суд по правам человека признал незаконным арест приморского бизнесмена Олега Дроздова – фигуранта уголовного дела о хищении 300 млн руб. при строительстве полигона твердых бытовых отходов – одного из объектов, возводившихся при подготовке Владивостока к саммиту АТЭС-2012.

«Суд признал нарушением Конвенции о защите прав человека избрание и неоднократное продление срока действия меры пресечения – заключение под стражу – предпринимателю Дроздову. ЕСПЧ постановил выплатить бизнесмену компенсацию в размере 3900 евро», – сообщил агентству «Интерфакс – Дальний Восток» адвокат предпринимателя Сергей Бондарь.

Дроздов на своей странице в соцсети также сообщил, что получил решение Европейского суда по правам человека о незаконности ареста.

Судебный процесс по делу о многомиллионном хищении при строительстве полигона ТБО второй год продолжается во Фрунзенском суде Владивостока.

Дроздов во время расследования уголовного дела находился под стражей с октября 2013 г. по октябрь 2014 г. За это время, по словам адвоката, у бизнесмена обострились хронические заболевания. Кроме того, Дроздов был помещен в камеру с опасными преступниками, что защита расценивала как способ давления с целью добиться признательных показаний.

Летом 2014 г. суд назначил залог в 269 млн руб. за освобождение Дроздова из-под стражи. По словам адвоката, это самая большая сумма залога, избранная судом в отношении предпринимателя в России. Залог в этом размере не был внесен, он оставался под стражей до нового решения суда о залоге. Затем суд согласился освободить его из сизо под залог в 30 млн руб.

Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено в 2013 г. следственным отделом УФСБ по Приморскому краю по статье «мошенничество в крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его заподозрили в многомиллионной махинации с федеральными средствами при строительстве свалки под Владивостоком. Называлась сумма хищений – свыше 300 млн руб.