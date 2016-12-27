Запрещены полеты Ту-154 – «Интерфакс»

Полеты Ту-154 российских силовых ведомств приостановлены после крушения самолета Минобороны в Черном море. Об этом решении Минобороны сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ту-154 упал в море после вылета из сочинского аэропорта в минувшее воскресенье ранним утром. Во вторник Минобороны решило временно прекратить полеты таких самолетов до завершения расследования. По словам собеседника агентства, сейчас используется ограниченное число данного типа самолетов и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

В понедельник ФСБ назвала четыре основные рабочие версии крушения Ту-154 Минобороны. Это «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета». Подтверждений версии теракта ФСБ не увидела.

«Одна из основных версий крушения на данный момент – попадание посторонних предметов в двигатель», – сказал утром во вторник информированный источник ТАСС. Вместе с тем проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Ставший очевидцем крушения сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ, который в момент аварии находился на катере в акватории Сочи, сказал, что Ту-154 вместо набора высоты стал быстро снижаться, как если бы хотел сесть на воду, и шел при этом на небольшой скорости с задранным вверх носом. Его полет закончился, когда самолет задел поверхность воды хвостом. Тот при ударе отвалился, а борт затонул, сообщил «Коммерсантъ». Опрошенные газетой эксперты считают, что такое положение самолета было бы возможно при выведении его на закритические углы атаки. При попытке пилотов слишком интенсивно поднять машину вверх подъемная сила, действующая на крылья, могла исчезнуть и самолет – упасть. Не исключена также версия о перегруженности самолета. Издание отмечает, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой». Возможно также нарушение центровки самолета его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины и внезапное падение тяги двигателей.