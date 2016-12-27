«Дело Кашина» не повлияло на контракты холдинга «Заслон» – Чемезов

Обвинение управляющего холдингом «Заслон» Александра Горбунова в причастности к избиению журналиста Олега Кашина не повлияло на контракты предприятия, заявил РБК гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на брифинге для журналистов.

На вопрос, сняты ли претензии со стороны власти к Горбунову, Чемезов ответил, что уголовное дело еще не закрыто: «[Олег] Кашин все пытается найти улики против него [Горбунова], поэтому, наверное, пока еще дело и не завершено».

Чемезов отметил, что не верит в причастность Горбунова к скандалу: «Вы знаете о себе все, вы можете сказать, что вы не участвовали [в преступлении]. А о другом человеке 100%, конечно, я не знаю. Но, насколько я его знаю по совместной работе и тогда, когда он работал в Министерстве обороны, я не верю, что он где-то в чем-то был замешан». Гендиректор «Ростеха» добавил, что встречался с Горбуновым и обсуждал это дело. «Его обвиняют, что он якобы какой-то склад в лесу сделал с вооружением и его нашли. Глупость какая-то», – сказал он.

В начале сентября 2015 г. Кашин заявил, что резонансное дело о его избиении в 2010 г. раскрыто, а двое из трех исполнителей арестованы. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого по делу (копия имеется в распоряжении «Ведомостей») говорится, что преступный умысел на убийство Кашина возник у Александра Горбунова после того, как журналист 16 августа 2010 г. в блоге публично оскорбил «его знакомого губернатора Псковской области Турчака А. А.». Горбунов был арестован в июне за незаконное хранение оружия. Однако в сентябре, уже после обнародования информации о том, что он является организатором нападения на Кашина, Горбунов был отпущен из сизо. Обвинения по делу о покушении на убийство Кашина Горбунову предъявлены не были.