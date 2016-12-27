Россия добилась освобождения похищенного на Украине россиянина

Российским следователям удалось добиться освобождения на Украине гражданина России Владимира Безобразова, незаконно обвиненного в вербовке жителей Одессы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, летом 2014 г. Безобразов отдыхал с семьей в Одессе, однако был задержан и обвинен в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик против украинских регулярных подразделений и националистических карательных батальонов.

Петренко уточнила, что сотрудники СКР установили конкретных лицха, причастных к похищению Безобразова, но пока в интересах следствия их имена не разглашаются.

По факту инцидента с Безобразовым расследуется уголовное дело по ст. 210, ст. 126, ст. 127.1 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; похищение человека; торговля людьми).

Официальный представитель СКР рассказала, что в отношении Безобразова применялось физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях. «Объективные данные, которые опровергали версию украинских следователей, а также иные доказательства невиновности задержанного были проигнорированы», – сказала представитель ведомства.

По ее словам, Безобразов был сломлен психологически и вынужден дать не соответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинских граждан для участия в вооруженном конфликте в Донбассе. На основании этих данных в марте 2015 г. в Одессе он был осужден к условному сроку наказания.

«Однако при выходе из зала суда россиянин вновь был захвачен сотрудниками СБУ и до декабря текущего года без каких-либо законных оснований содержался в так называемых тайных тюрьмах (помещениях, не предназначенных для содержания людей)», – сказала Петренко.

По мнению СКР, все эти факты подтверждают, что Украина закрывает глаза на многочисленные факты пыток задержанных силовиками, содержания людей в «тайных» тюрьмах без суда и следствия, а также гибели мирного населения от рук ее военнослужащих.